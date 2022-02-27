أرباح سبكيم تقفز 20 مرة في 2021 إلى 3.6 مليار ريال 

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، اليوم الأحد عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة قفزة كبيرة في صافي الربح بلغت 1942%.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، أن صافي أرباحها ارتفعت بأكثر من 20 مرة لتصل إلى 3.59 مليار ريال، مقابل 175.9 مليون ريال خلال عام 2020.

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وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 87.5% لتصل إلى 9.98 مليار ريال، مقابل 5.3 مليار ريال خلال العام السابق.

ويعود، تحقيق هذه النتائج بشكل رئيسي الى ارتفاع الإيرادات والارباح التشغيلية نتيجة أرتفاع أسعار جميع المنتجات على الرغم من ارتفاع أسعار مواد اللقيم من البيوتان والايثانول والايثلين والبروبان.

إضافة الى ذلك، ارتفعت حصة الشركة في الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة حيث بلغت ربح 530.8 مليون ريال للعام 2021 مقارنة بخسارة بلغت 33.8 مليون ريال للعام 2020.

ارتفع صافي الربح أعلاه على الرغم من تكبد الشركة خسارة انخفاض في قيمة وحدتي مولدات للنقد بمبلغ 260 مليون ريال والتي تتعلق في مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت بمبلغ 160 مليون ريال ومصنع شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة بمبلغ 100 مليون ريال والتي قيدت ضمن نتائج عام 2021 كما تم الاعلان عنه سابقا.