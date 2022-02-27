المملكة القابضة تعود للربحية في 2021 بـ 1.017 مليار ريال

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية للعام الماضي، لتتحول إلى الربحية محققة 1.017 مليار ريال مقابل 1.5 مليار خسائر خلال 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 46.5% لتصل إلى 1.5 مليار ريال، مقابل 1.029 مليار ريال خلال العام السابق.

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ويعود سبب تحقيق الشركة صافي الربح خلال 2021 مقارنة بالعام 2020 إلى الارتفاع في حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية بالاضافة الى المكاسب من استبعاد عقار استثماري وكذلك عدم تسجيل انخفاض في قیمة الشركات المستثمر بھا بطریقة حقوق الملكیة كما في العام السابق وكذلك الارتفاع في إیرادات الفنادق والايرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع المكاسب الأخرى وكذلك الانخفاض الإیجابي من الانخفاض في قیمة الموجودات المالیة.

وعزت ذلك أيضا إلى ارتفاع دخل توزیعات الأرباح والانخفاض في المصاریف العمومیة والإدارية والتسويقية وانخفاض الأعباء المالیة وكذلك ارتفاع الربح من استثمارات بالقیمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، على الرغم من عدم وجود مكاسب خلال السنة من استبعاد شركة تابعة كما في العام السابق وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة وضریبة الدخل وأیضا ارتفاع تكالیف الفنادق والتكالیف التشغیلیة الاخرى والانخفاض في الربح من العملیات المتوقفة.

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس إدارة الشركة التوصية بتوزيع أرباح نقدية من الأرباح المبقاة خلال سنة 2022، وقدرها 0.28 ريال لكل سهم مصدر لكامل السنة، بما يقارب 1.0376 مليار ريال لكامل السنة تمثل نسبة 2.8% من القيمة الاسمية للسهم.