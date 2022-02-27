ساب للتكافل توقع اتفاقية اندماج ملزمة مع ولاء للتأمين عبر مبادلة أسهم

أعلنت شركة ساب للتكافل، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء للتأمين التعاوني.

وقالت الشركة في بيان لـ "تداول" السعودية، إنها وقعت اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة ولاء يوم الخميس الماضي، حيث تم الاتفاق على اندماج الشركتين من خلال تبادل الأوراق المالية.

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وذكرت الشركة أن آلية الاندماج ستتم عبر قيام شركة ولاء بإصدار 0.6005476176470590 سهم مقابل كل سهم مصدر في شركة ساب للتكافل "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة ساب للتكافل (أي المساهمين المالكين للأسهم المصدرة في شركة ساب للتكافل بتاريخ النفاذ، وذلك مقابل نقل كافة أصول والتزامات شركة ساب للتكافل إلى شركة ولاء، دون تسديد أي مقابل نقدي، وذلك وفقاً لنظام الشركات واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الادراج، ولوائح البنك المركزي السعودي ذات الصلة.

وعند اكتمال صفقة الاندماج، ستنتقل أصول شركة ساب للتكافل وحقوقها والتزاماتها إلى شركة ولاء بقوة النظام وستنقضي شركة ساب للتكافل.

وعملاً ببنود اتفاقية الاندماج، وفي حال إقرار صفقة الاندماج بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية والتصويت عليها من قبل الجمعيتين غير العاديتين لكل من شركة ولاء وشركة ساب للتكافل وانقضاء مهلة الثلاثين يوما لاعتراض الدائنين ابتداء من تاريخ نشر قرار الجمعية العامة غير العادية التي صوتت لصالح إتمام الصفقة، و/أو من تاريخ تسوية أية اعتراضات مقدمة (في حال تقديمها) ("تاريخ النفاذ")، سوف تقوم شركة ولاء بزيادة رأس مالها من خلال إصدار 20,418,619 سهم جديد قيمته الاسمية 10 ريالات بناءً على معامل المبادلة لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل المستحقين، ليبلغ بذلك رأس مال شركة ولاء مبلغا إجماليا وقدره 850,583,250 ريال مقسما إلى 85,058,325 سهماً اسمياً، يملك من أصلها مساهمو شركة ساب للتكافل 20,418,619 سهما أي ما يمثل نسبة 24.01 % تقريباُ من رأس المال بعد الزيادة، مع الإشارة إلى أن الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة ساب للتكافل الذين صوتوا لصالح صفقة الاندماج وضدها والذين امتنعوا عن التصويت، على أن يتم إلغاء أسهم شركة ساب للتكافل المدرجة على تداول.