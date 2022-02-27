"بترورابغ" توصي بتعديل تخفيض رأسمالها بـ8.01% بدلاً من 13.76%

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، اليوم الأحد، عن تعديل توصية مجلس الإدارة السابقة بشأن تخفيض رأس المال لتصبح نسبة التخفيض 8.01%، بدلاً من 13.76% في توصيته السابقة.

وقالت "بترورابغ" في بيان على "تداول السعودية"، إن التوصية المعدل تضمنت أن يصبح رأس المال بعد التخفيض نحو 8.06 مليار ريال، بدلاً من 8.76 مليار ريال قبل التخفيض.

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ويصبح عدد أسهم الشركة بعد التخفيض نحو 805.8 مليون سهم، بدلاً من 876 مليون سهم.

وتتمثل طريقة تخفيض رأس المال في إلغاء نحو 70.17 مليون سهم عادي، عبر إلغاء سهم عادي لكل 12.7837 سهم.

وسيُساهم التخفيض في إطفاء خسائر الشركة المُتراكمة، ولا تتوقع الشركة أن يكون لتخفيض رأس المال أثر جوهري سلبي على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وسيكون تاريخ التخفيض هو ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وأشارت "بترورابغ" إلى أن قرار مجلس الإدارة بتعديل توصيته خاص بمقترح تخفيض رأس المال وحده، ولم يعدل مجلس الإدارة في توصيته الخاصة بمقترح زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

ويخضع تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال للموافقات النظامية ذات العلاقة، بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وكانت الشركة تقدمت في 7 ديسمبر 2021، بتعديل توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لتكون توصيته بتخفيض رأس المال بقيمة 1.205 مليار ريال، ومن ثم زيادته عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية تبلغ 7.95 مليار ريال.