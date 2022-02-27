.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ريلاينس" الهندية تستحوذ على 200 متجر لشركة متعثرة

  • الخط
ريلاينس إندستريز الهندية
شركة "ريلاينس إندستريز"
استحواذ

"ريلاينس" الهندية تستحوذ على 200 متجر لشركة متعثرة

نقلت 30 ألف عامل من عمليات البيع بالتجزئة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية، استحوذت على أكثر من 200 متجر من مجموعة "فيوتشر" المتعثرة، ونقلت 30 ألف عامل من عمليات البيع بالتجزئة والمستقبل "لايف ستايل".

ونقلت صحيفة "بزنس ستاندرد"، عن مصدر لم تحدده على معرفة مباشرة بالموضوع، أن المشاكل المالية لـ"فيوتشر" دفعت أصحاب العقارات إلى إنهاء عقود الإيجار، حيث تواصل عدد منهم مع شركة "ريلاينس" للتفاوض على اتفاقيات جديدة لمنافذ البيع الـ 200.

وأضاف المصدر أنه نظرا لأن "فيوتشر غروب" تقلل عدد متاجرها، فإن "ريلاينس" ستعيد تسمية تلك المنافذ على أنها خاصة بها.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان "فيوتشر"، أنها تعمل على تقليص عملياتها لتقليل الخسائر مع توسعها عبر الإنترنت ومن خلال التوصيل للمنازل.

يشار إلى أن مجموعة "فيوتشر" خسرت 593 مليون دولار في الأرباع الأربعة الماضية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ.. بداية الخسائر
اكتشف المزيد