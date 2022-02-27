"ريلاينس" الهندية تستحوذ على 200 متجر لشركة متعثرة

أفادت وكالة بلومبرغ بأن شركة "ريلاينس إندستريز" الهندية، استحوذت على أكثر من 200 متجر من مجموعة "فيوتشر" المتعثرة، ونقلت 30 ألف عامل من عمليات البيع بالتجزئة والمستقبل "لايف ستايل".

ونقلت صحيفة "بزنس ستاندرد"، عن مصدر لم تحدده على معرفة مباشرة بالموضوع، أن المشاكل المالية لـ"فيوتشر" دفعت أصحاب العقارات إلى إنهاء عقود الإيجار، حيث تواصل عدد منهم مع شركة "ريلاينس" للتفاوض على اتفاقيات جديدة لمنافذ البيع الـ 200.

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وأضاف المصدر أنه نظرا لأن "فيوتشر غروب" تقلل عدد متاجرها، فإن "ريلاينس" ستعيد تسمية تلك المنافذ على أنها خاصة بها.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان "فيوتشر"، أنها تعمل على تقليص عملياتها لتقليل الخسائر مع توسعها عبر الإنترنت ومن خلال التوصيل للمنازل.

يشار إلى أن مجموعة "فيوتشر" خسرت 593 مليون دولار في الأرباع الأربعة الماضية.