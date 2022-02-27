"معادن" تتحول للربحية بـ5.2 مليار ريال في 2021 وتوصي بزيادة رأسمالها 100%

تحولت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" إلى تحقيق صافي ربح نحو 5.23 مليار ريال في 2021، مقابل خسائر نحو 208.98 مليون ريال في 2020.

وقالت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الربح في 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا منتجات المعادن الصناعية، وارتفاع صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة "معادن"، بالإضافة إلى انخفاض التكاليف متمثلة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 3% ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 30% وتكلفة التمويل بنسبة 27%.

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وبلغ إجمالي إيرادات "معادن" نحو 26.77 مليار ريال في 2021، مقابل 18.6 مليار ريال إيرادات العام 2020، بزيادة 44%.

وفي بيان منفصل، أعلنت "معادن" عن توصية مجلس إدارتها، إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مالها 100% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة نحو 12.306 مليار ريال، من الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي؛ وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهم يملكه المساهمون.

وأضافت "معادن" أن رأس المال بعد الزيادة يصبح 24.6 مليار ريال بدلاً من 12.3 مليار ريال قبل الزيادة، بارتفاع 100%.

ويصبح عدد أسهم الشركة نحو 2.46 مليار سهم مقابل نحو 1.23 مليار سهم قبل الزيادة.

وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة؛ بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية.

وستكون الزيادة من خلال رسملة الأرباح المبقاة وجزء من الاحتياطي النظامي بمبلغ قدره 12.3 مليار ريال.

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والذي سيتم تحديده لاحقاً والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وأعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021.