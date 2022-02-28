أرباح أسمنت نجران تتراجع 17.6% إلى 165 مليون ريال في 2021
بسبب انخفاض المبيعات إلى 581 مليون ريال
تراجعت أرباح شركة أسمنت نجران بنسبة 17.6% في 2021، إلى 165.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 200.9 مليون ريال أرباح العام 2020.
وقالت أسمنت نجران في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن السبب في انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض المبيعات إضافة إلى تسجيل تعديل إيجابي لمخصصات الزكاة خلال العام السابق، بالرغم من انخفاض مصاريف التمويل للعام 2021.
تراجع إجمالي مبيعات الشركة بنسبة 6.68% في 2021، إلى نحو 581.5 مليون ريال، مقابل 623.2 مليون ريال في 2020.
ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تراجع صافي أرباح أسمنت نجران بعد الزكاة والضريبة بنسبة 55.2% في الربع الرابع من 2021 إلى 36.03 مليون ريال، مقابل 80.45 مليون ريال أرباح الربع المماثل من 2020.
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