أرباح "الواحة" ترتفع 59.1% في 2021 إلى 64.6 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة زهرة الواحة للتجارة "الواحة" بنسبة 59.15% بعد الزكاة والضريبة، إلى 64.57 مليون ريال، في 2021 مقابل صافي ربح نحو 40.57 مليون ريال في 2020.

وقالت "الواحة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع فى صافى ربح الشركة خلال عام 2021 مقارنة بالعام 2020 يعود إلى ارتفاع المبيعات بمبلغ 124.16 مليون ريال بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بمبلغ 110.52 مليون ريال.

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وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 1.24%، وانخفاض الزكاة بنسبة 2.69%، وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 22.97%، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى والأرباح المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة.

وارتفعت مبيعات "الواحة" بنسبة 29% في 2021 إلى نحو 549 مليون ريال، مقابل نحو 424.8 مليون ريال مبيعات العام 2020.