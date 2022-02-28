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"ساسكو" تسيل 99% من محفظتها الاستثمارية بأرباح 8 ملايين ريال

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ساسكو
محطة وقود تابعة لـ"ساسكو"
سوق السعودية

"ساسكو" تسيل 99% من محفظتها الاستثمارية بأرباح 8 ملايين ريال

سيظهر أثره الإيجابي على قوائم الربع الأول من عام 2022

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، عن تسييل 99% من محفظتها الاستثمارية بتاريخ 27 فبراير 2022.

وقالت "ساسكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التسييل نتج عنه أرباح بيع أسهم بقيمة تقريبية 8 ملايين ريال.

وأضافت أن الأثر الإيجابي لذلك سوف يظهر على قوائم الربع الأول من عام 2022.

وأوضحت أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.

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كانت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" قد استحوذت مؤخراً، على 80% من رأس مال شركة خدمات النفط المحدودة مقابل 1.1 مليار ريال.

وقالت ساسكو، في بيان سابق، إن إجمالي الأصول بالقيمة الدفترية لشركة خدمات النفط تبلغ 1.45 مليار ريال في عام 2018، فيما سجلت 1.51 مليار ريال في 2019، ثم 1.54 مليار ريال في 2020.

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