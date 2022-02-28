"موانئ دبي": عملياتنا في أوكرانيا متوقفة مؤقتاً في ظل الظروف الحالية

قالت موانئ دبي العالمية، اليوم الاثنين، إن عملياتها في أوكرانيا متوقفة مؤقتا في ظل الظروف الحالية، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها روسيا، وفق ما نقلته "رويترز".

ورفض المتحدث باسم موانئ دبي العالمية التعليق على تأثر الأنشطة بالعقوبات على روسيا، وقال إن العمليات في روسيا ستستمر أثناء المراجعة، وإن المراجعة المستمرة لعمليات الشركة في روسيا قيد التنفيذ.