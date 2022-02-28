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"موانئ دبي": عملياتنا في أوكرانيا متوقفة مؤقتاً في ظل الظروف الحالية

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موانئ دبي العالمية
موانئ دبي العالمية
روسيا و أوكرانيا

"موانئ دبي": عملياتنا في أوكرانيا متوقفة مؤقتاً في ظل الظروف الحالية

المراجعة المستمرة لعمليات الشركة في روسيا قيد التنفيذ

دبي - العربية.نت

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قالت موانئ دبي العالمية، اليوم الاثنين، إن عملياتها في أوكرانيا متوقفة مؤقتا في ظل الظروف الحالية، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تشنها روسيا، وفق ما نقلته "رويترز".

ورفض المتحدث باسم موانئ دبي العالمية التعليق على تأثر الأنشطة بالعقوبات على روسيا، وقال إن العمليات في روسيا ستستمر أثناء المراجعة، وإن المراجعة المستمرة لعمليات الشركة في روسيا قيد التنفيذ.

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