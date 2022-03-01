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أرباح "حديد وطني" ترتفع 51% إلى 47 مليون ريال في 2021

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حديد وطني
شعار شركة "حديد وطني"
سوق السعودية

أرباح "حديد وطني" ترتفع 51% إلى 47 مليون ريال في 2021

بسبب زيادة المبيعات وانخفاض تكاليف التمويل

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح شركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني" بنسبة 51.4% في 2021 إلى 47.06 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 31.08 مليون ريال في 2020.

وقالت "حديد وطني" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع صافي الربح للعام 2021 على أساس سنوي، يعود إلى زيادة قيمة المبيعات وانخفاض تكاليف التمويل نظراً لسداد جزء من القروض علي الرغم من ارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج وارتفاع مصروف الزكاة.

وارتفعت مبيعات "حديد وطني" بنسبة 35.58% في 2021 إلى 622.89 مليون ريال، مقابل 459.4 مليون ريال مبيعات العام 2020.

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وأوضحت "حديد وطني"، أن نتائج العام 2021 جاءت متماشية مع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلي التكيف مع الوضع القائم لآثار الجائحة، بالإضافة إلى ترشيد المصاريف ورفع الكفاءة التشغيلية، كما أدارت الشركة بكل كفاءة وفاعلية مخاطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومدى تأثيرها على عملياتها في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية القائمة.

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