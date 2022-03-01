الاتحاد للطيران تسجل سادس خسارة سنوية على التوالي بـ 476 مليون دولار

قالت شركة الاتحاد للطيران في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إنها قلصت خسائرها للعام الماضي نتيجة ارتفاع إيرادات الشحن وضبط التكاليف.

وأفادت الشركة في بيان، بأن صافي الخسارة في 2021 بلغ 476 مليون دولار، مقارنة مع 1.70 مليار دولار في العام السابق.

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وهذه سادس خسارة على التوالي لشركة الطيران التابعة لحكومة أبوظبي، بإجمالي خسائر يقدر بنحو 7.8 مليار دولار منذ 2016.

وبدأت الاتحاد مسعى لتحويل المسار قبل أربع سنوات مع تراكم الخسائر بعد إسراف في الإنفاق بهدف منافسة أكبر شركتي طيران خليجيتين طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.

وفاق أداء أنشطة الشحن التوقعات بتحقيق زيادة 27% على أساس سنوي في كم الشحنات المنقولة في 2021، بدعم من الشحنات الدوائية بالتزامن مع الجائحة.

وأوضحت الشركة أن إيرادات الشحن ارتفعت 49% إلى 1.73 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الشركة.

وذكرت أنها ركزت على ضبط التكاليف وخفض تكاليف التشغيل بقيمة 110 ملايين دولار أخرى، على الرغم من ارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن زيادة أسعار النفط.