توتال إنرجي توقف تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا 

أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية العملاقة للطاقة، اليوم الثلاثاء أنها "ستتوقف عن تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا"، على خلفية غزو أوكرانيا، لكن من دون سحب المشاريع القائمة أساسا، بحسب بيان.

وأفادت المجموعة أنها "توافق على حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن عواقبها التي ما زالت قيد التقييم على إدارة أصولها في روسيا".

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كذلك "دانت العدوان العسكري" الروسي وأشارت إلى أنها "تتحرّك لإيصال الوقود إلى السلطات الأوكرانية ولمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا".