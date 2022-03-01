موجة الهروب من روسيا تتفاقم.. شركات ضخمة تعلن المقاطعة

تفاقمت أزمة هروب الشركات الضخمة من السوق الروسي، فبعد إعلان أكبر شركات نفط انسحابها من روسيا، انضمت شركة جنرال موتورز إلى القائمة، حيث أعلنت شركة صناعة السيارات ومقرها ديترويت، أنها أوقفت جميع الصادرات إلى روسيا على خلفية الصراع المسلح الذي تشهده أوكرانيا.

لكن قطع الصادرات إلى روسيا لن يكون مكلفًا للغاية بالنسبة لشركة جنرال موتورز، حيث تبيع جنرال موتورز حوالي 3000 سيارة فقط سنويًا في روسيا من خلال 16 موقعًا للتجار هناك، وفقًا لمتحدث باسم جنرال موتورز. وهذا من أصل أكثر من 6 ملايين سيارة تبيعها الشركة سنويًا في جميع أنحاء العالم. ولا تمتلك "جنرال موتورز" حاليًا منشآت تصنيع في روسيا، لذا فإن معظم المركبات التي تبيعها هناك مستوردة من مصانع أميركية، بينما يتم جلب بعضها من كوريا الجنوبية.

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وقالت الشركة في بيان: "جنرال موتورز ملتزمة بالامتثال لقوانين ولوائح الأسواق التي نمارس فيها أعمالنا، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية الأميركية المعمول بها وقوانين ولوائح مراقبة الصادرات". وتدير جنرال موتورز شركة مبيعات وطنية لروسيا ودول سوفيتية سابقة أخرى. وقالت شركة صناعة السيارات إنها ستوقف الصادرات إلى روسيا "حتى إشعار آخر".

وفيما يتعلق بإمداداتها الخاصة من قطع الغيار، قالت جنرال موتورز إن لديها "تعرضًا محدودًا لسلسلة التوريد" وتعمل على تقليل أي اضطرابات محتملة في إمدادات قطع الغيار الخاصة بها. وأضافت: "نواصل مراقبة التطورات واتخاذ إجراءات لتنفيذ استراتيجيات التخفيف حسب الاقتضاء".

في الوقت نفسه، أعلنت مجموعة "نتفليكس"، أنها لن تبث القنوات التلفزيونية الحكومية في روسيا. وقالت نتفليكس في بيان، إنه "بالنظر إلى الوضع الحالي، ليس لدينا أي خطط لإضافة هذه القنوات إلى خدمتنا".

وتأتي هذه الأنباء بعد أسبوع من شن روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا. وأدان العديد من الدول حول العالم الهجوم، وأدى إلى سلسلة من العقوبات الاقتصادية المعوقة التي تستهدف الاقتصاد الروسي.

وفق شبكة "سي إن إن"، فإن القانون الذي كان سيُطبق على "نتفليكس" اعتبارًا من 1 مارس، يتطلب من منصات الوسائط التي تصل إلى أكثر من 100000 مشترك في روسيا توزيع قنوات إخبارية وترفيهية روسية مجانية على الهواء. ويشرف عليها منظم الاتصالات في البلاد.

وسحب مجلة "بوليتيكو"، فإن إحدى القنوات هي القناة الأولى التي لها "روابط وثيقة مع الكرملين". فيما لم تذكر الشركة كيف ستتجنب اللائحة إذا تم تطبيقها وقالت إنها تراقب الوضع عن كثب.

وإلى ذلك، قالت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء إنها قد توقف إنتاج وبيع سياراتها في روسيا، إذ قد تتسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في اضطرابات بسلسلة الإمداد.

وانضمت اليابان اليوم إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، والتي شملت تجميد أصول قيادات بالبلاد وثلاث مؤسسات مالية.