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"الخليجية العامة" تعلن ترسية عقد مع مجموعة عبداللطيف العيسى

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الخليجية العامة للتأمين التعاوني
الخليجية العامة للتأمين التعاوني
سوق السعودية

"الخليجية العامة" تعلن ترسية عقد مع مجموعة عبداللطيف العيسى

قيمة العقد أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني "الخليجية العامة"، اليوم الثلاثاء، عن ترسية عقد تأمين المركبات والتأمين العام مع مجموعة عبداللطيف العيسى.

وقالت "الخليجية العامة" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً للقوائم المالية المدققة للعام المالي 2020.

وأضافت أن العقد يتضمن تقديم خدمات تأمين المركبات والتأمين العام لمدة سنة ميلادية واحدة عتباراً من 1 مارس 2022.

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وتوقعت "الخليجية العامة" أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة إبتداءً من الربع الثاني للعام المالي 2022.

يذكر أن "الخليجية العامة" سجلت إجمالي أقساط تأمين مكتتبة نحو 320.95 مليون ريال في 2020.

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