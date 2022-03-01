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البنك المركزي السعودي يرخص لشركة مالية جديدة

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البنك المركزي السعودي يرخص لشركة مالية جديدة

تقدم خدماتها في مجال مدفوعات التجارة الإلكترونية

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي السعودي، الترخيص لشركة تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، هي شركة ميسر المالية لتقديم خدمات مدفوعات التجارة الإلكترونية؛ ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 16 شركة، إضافة إلى حصول 9 شركات على موافقة أولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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وأكد "المركزي السعودي" السعي المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وشدد البنك على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل "المركزي السعودي"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.

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