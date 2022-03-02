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أرباح "أسترا الصناعية" ترتفع 75% في 2021 إلى 202.4 مليون ريال

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أسترا الصناعية
أسترا الصناعية
سوق السعودية

أرباح "أسترا الصناعية" ترتفع 75% في 2021 إلى 202.4 مليون ريال

51.8 مليون ريال أرباحها في الربع الرابع

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح مجموعة أسترا الصناعية "أسترا الصناعية" بنسبة 75.3% في 2021 إلى 202.37 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 115.44 مليون ريال في 2020.

وقالت "أسترا الصناعية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات في قطاعات الطاقة والحديد وقطاع الكيماويات المتخصصة وقطاعات أخرى.

وأضافت أن إجمالي الربح ارتفع في جميع القطاعات، وتراجع مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية في قطاع الأدوية.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" ارتفع صافي أرباح "أسترا الصناعية" بنسبة 36.57% في الربع الرابع من 2021 إلى 51.79 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 37.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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