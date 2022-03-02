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أرباح سيسكو السنوية تتراجع 58% إلى 58 مليون ريال

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سوق السعودية

أرباح سيسكو السنوية تتراجع 58% إلى 58 مليون ريال

مقابل 139.4 مليون ريال خلال 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 58.46%.

وأظهرت بيانات الشركة، على تداول السعودية، أن صافي الربح بلغ خلال العام الماضي 57.9 مليون ريال، مقابل 139.4 مليون ريال خلال 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3.5% إلى 985.4 مليون ريال، مقابل أكثر من مليار ريال إيرادات الشركة حققتها في 2020.

وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى أن عام 2020 تضمن صافي دخل الشركة مكاسب لمرة واحدة إطفاء للمخصصات والالتزامات التي ترتب عليها أثر إيجابي على صافي الدخل بقيمة 72.9 مليون ريال.

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وانخفض الدخل الصافي من حصة الشركة في شركة محطة بوابة البحر الأحمر من 60.6% إلى 36.36% في الفترة التي تلت البيع الجزئي لحصة الشركة المباشرة في شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

وخلال النصف الثاني من العام 2021، انخفضت أعداد الحاويات المناولة في قطاع الموانئ بسبب الصعوبات الحاصلة في الخدمات اللوجستية العالمية، مما أثر على الهوامش خلال السنة.

وتحملت الشركة عدداً من التعديلات المحاسبية غير المكررة بقيمة صافية قدرها 7.1 مليون ريال في عام 2021.

توزيعات الأرباح

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها 32.64 مليون ريال، على 81.6 مليون سهم، لتصل حصة السهم في التوزيعات إلى 0.4 ريال للسهم.

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