طيبة للاستثمار تتحول لخسارة بـ117 مليون ريال في 2021

تحولت شركة طيبة للاستثمار إلى تحويل خسائر نحو 117.29 مليون ريال في 2021، مقابل صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة نحو 98.77 مليون ريال في 2020.

وقالت طيبة للاستثمار، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التحول للخسارة يعود إلى انخفاض إيرادات الفنادق والمراكز التجارية في العام 2021م إضافة إلى تكوين مخصصات تتعلق بمديونيات مستأجري المراكز التجارية ضمن مصروفات التشغيل الأخرى وذلك بسبب استمرار تداعيات آثار جائحة كورونا - كوفيد 19 على النشاط الرئيس للشركة، كما زادت المصاريف الإدارية لزيادة مصروفات الاستشارات إضافة إلى زيادة مصروف الزكاة نتيجة لزيادة الوعاء بسبب بيع جزء من الاستثمارات في أدوات حقوق ملكية.

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وأوضحت الشركة أن أرباح العام 2020 تضمنت أرباحا استثنائية غير متكررة تتمثل فى الربح المحقق من بيع الاستثمار في شركة واحة الألياف الزجاجية، والإيراد الناتج من عكس مخصص خسائر محتملة مقابل التزام ضمان مالي مقدم إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي عن التسهيلات الممنوحة لشركة واحة الألياف الزجاجية، بالإضافة إلى الربح المحقق من العمليات غير المستمرة والناتج عن بيع كامل الاستثمار فى إحدى الشركات التابعة".

وارتفعت خسائر طيبة للاستثمار بنسبة 687.7% في الربع الرابع من 2021 إلى 64 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 8 ملايين ريال في الربع المماثل من 2020.