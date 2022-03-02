23 مارس.. مساهمو "ينساب" يصوتون على توزيع 843.7 مليون ريال أرباحاً نقدية

دعت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 23 مارس 2022، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 843.75 مليون ريال، على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2021.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن حصة السهم الواحد 1.5 ريال تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 30 مارس 2022.

ويصوت المساهمون على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

كانت أرباح "ينساب" قد ارتفعت بنسبة 126% بعد الزكاة والضريبة، في العام 2021، إلى نحو 1.53 مليار ريال، مقابل 667.6 مليون ريال أرباحها في 2020.