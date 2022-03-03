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أرباح "العربية للتعهدات الفنية" تقفز 718.4% في 2021 إلى 206.3 مليون ريال

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العربية للتعهدات الفنية مناسبة
شعار الشركة العربية للتعهدات الفنية
سوق السعودية

أرباح "العربية للتعهدات الفنية" تقفز 718.4% في 2021 إلى 206.3 مليون ريال

أرجعته إلى بدء عودة الحياة إلى طبيعتها مع رفع حظر السفر وإصدار التأشيرات السياحية

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية للشركة العربية للتعهدات الفنية، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 718.44% إلى نحو 206.3 مليون ريال في العام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 25.2 مليون ريال في عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن سبب الارتفاع في صافي الربح، يعود إلى بدء عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث تم رفع حظر السفر وإصدار التأشيرات السياحية وفتح باب العمرة، إضافة إلى عودة المدارس والجامعات وانطلاق موسم الرياض خلال الربع الرابع من العام 2021، فضلا عن استمرار عملية التحول الرقمي وزيادة المشاريع الجديدة والمساحات الإعلانية.

وأضافت أن إيراداتها ارتفعت العام الماضي بمعدل 45% مقارنة بالعام 2020، وذلك نتيجة بدء عودة الحياة إلى طبيعتها وفتح التأشيرات السياحية وعودة المدارس إضافة إلى انطلاق موسم الرياض خلال الربع الرابع من العام 2021.

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وبينت أن صافي الربح من الأعمال الرئيسية، ارتفع من 51 مليون عن العام 2020 إلى 261 مليون عن العام 2021 بمعدل 408%.

وأشارت الشركة، إلى أن حقوق المساهمين زادت من 526 مليون ريال في العام 2020 إلى 731 مليون في العام 2021 بمعدل 39%.

وارتفع ربح السهم من الأرباح الصافية من 0.50 ريال للسهم عن العام 2020 إلى 4.12 ريالات للسهم عن العام 2021، بمعدل 724%.

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