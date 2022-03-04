نايكي تغلق جميع متاجرها في روسيا مؤقتاً

أعلنت شركة نايكي للملابس الرياضية الخميس، أنها ستغلق مؤقتا جميع متاجرها في روسيا لتنضم بذلك إلى العديد من العلامات التجارية الغربية التي علقت أعمالها في هذا البلد بعد غزوه أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الأسبوع قالت نايكي، إنها ستعلق مؤقتا بيع منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها في روسيا ووجهت زبائنها هناك إلى متاجر أخرى.

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ويغطي القرار المتاجر التي تملكها نايكي وتلك التي تديرها أيضا.

كما أعلنت الشركة أن مؤسستها ستتبرع بمليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة وللجنة الإنقاذ الدولية لدعم جهود الإغاثة.