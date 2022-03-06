فيزا وماستركارد تقرران تعليق عملياتهما في روسيا

قالت شركتا المدفوعات الأميركيتين فيزا وماستركارد يوم السبت إنهما ستعلقان عملياتهما في روسيا بسبب غزو أوكرانيا وإنهما ستعملان مع العملاء والشركاء لوقف جميع المعاملات هناك.

وذكرت شركة فيزا أنه وفي غضون أيام، لن تعمل جميع المعاملات التي بدأت ببطاقات Visa الصادرة في روسيا خارج البلاد ولن تعمل أي بطاقات فيزا صادرة خارج روسيا بعد الآن داخل البلد.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيزا ألفريد كيلي، في بيان "نحن مضطرون لتعليق العمل في أعقاب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا والأحداث غير المقبولة التي شهدناها".

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بقراري فيزا وماستركارد تعليق عملياتهما في روسيا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس بايدن أشار إلى أن إدارته تزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية والاقتصادية لأوكرانيا وتعمل عن كثب مع الكونغرس لتأمين تمويل إضافي".

قد يعني تحرك شركات المدفوعات مزيدًا من الاضطراب للروس الذين يستعدون لمستقبل غير مؤكد من التضخم المتصاعد، وصعوبات اقتصادية ، وضغط أكثر حدة على السلع المستوردة.

أدت العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة على روسيا إلى تجميد الكثير من أصول البنك المركزي البالغ حجمها 640 مليار دولار. منعت العديد من البنوك من نظام المدفوعات العالمي SWIFT ؛ وشهد الروبل سقوطا حرا، ليفقد نحو ثلث قيمته الأسبوع الماضي.

يوم الإثنين، قال رئيس البنك المركزي الأوكراني كيريلو شيفتشينكو لـNikkei Asia إن البنك المركزي ورئيس الوزراء حثوا فيزا وماستركارد على وقف المعاملات عبر بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن البنوك الروسية لزيادة الضغط على النظام الروسي، حسبما ذكرت الصحيفة.

علق عدد متزايد من الشركات المالية والتكنولوجية عملياتها الروسية، ومن بينها "باي بال" التي أعلنت قرارها في وقت سابق يوم السبت.

نظام دفع مختلف

قال "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا ، إن تحركات فيزا وماستركارد لن تؤثر على مستخدمي البطاقات التي تصدرها في روسيا، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف سبيربنك أن عملائه سيكونون قادرين على سحب النقود وإجراء التحويلات والدفع في كل من المتاجر غير المتصلة بالإنترنت ومتاجر الإنترنت الروسية لأن المعاملات في روسيا تمر عبر نظام بطاقة الدفع الوطني المحلي الذي لا يعتمد على أنظمة الدفع الأجنبية، وفقًا لما ذكرته تاس.

اتخذت روسيا خطوات لزيادة استقلال نظامها المالي لسنوات، لا سيما بعد تدهور العلاقات مع الغرب بسبب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

أنشأت الدولة نظام الرسائل المصرفية الخاص بها، والمعروف باسم SPFS، كبديل لنظام SWIFT وبدأ نظام الدفع بالبطاقات الخاص بها في العمل في عام 2015، حيث كانت جزءًا من جهود موسكو لتطوير أدوات مالية محلية كبديل للأدوات الغربية وذلك للحماية في حالة توسيع العقوبات.

تتمتع ماستركارد وفيزا بأعمال تجارية مهمة في روسيا. في عام 2021، حصلت ماستركارد على حوالي 4٪ من صافي إيراداتها من الأعمال التي تتم المرتبطة بروسيا في الداخل والخارج، فيما شكلت الأعمال المرتبطة بأوكرانيا والتي أجريت في الداخل والخارج 2٪ من صافي إيراداتها، وفقًا لإحدى الوثائق يوم الثلاثاء.

تتوقف.. بعد 25 سنة من العمل

ذكرت فيزا أيضًا أن إجمالي صافي الإيرادات من روسيا في عام 2021 كان حوالي 4 ٪ من إجماليها.

قالت شركة ماستركارد، التي تعمل في روسيا منذ 25 عامًا، إن بطاقاتها الصادرة عن البنوك الروسية لن تكون مدعومة من قبل شبكات ماستركارد، وأن أي بطاقة للشركة صادرة خارج روسيا لن تعمل مع التجار الروس أو في أجهزة الصراف الآلي.

قالت ماستركارد إنها قررت تعليق خدمات شبكتها في روسيا بعد الإجراء الأخير الذي اتخذ لحظر العديد من المؤسسات المالية الروسية من شبكة مدفوعات الشركة، كما هو مطلوب من قبل المنظمين على مستوى العالم.

وقالت فيزا أيضًا هذا الأسبوع إنها منعت العديد من المؤسسات المالية الروسية من شبكتها امتثالًا للعقوبات الحكومية المفروضة بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.