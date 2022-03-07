سوق دبي
رويترز: تأجيل الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي
لا تزال تعتزم إدراج أسهمها في أبريل
قال مصدران إن هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) سترجئ طرحا عاما أوليا لأسهمها والذي كان مقررا اليوم الاثنين.
وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما لأن الأمر غير معلن، أنه لم يتضح حتى الآن سبب تأجيل الهيئة الحكومية لهذا الطرح الذي طال انتظاره.
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وقالا إن الهيئة لا تزال تعتزم إدراج أسهمها في أبريل/ نيسان. وأحجمت الهيئة عن التعليق عندما اتصلت بها رويترز اليوم.
وكان الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي قد أعلن في نوفمبر خططا لطرح أسهم 10 شركات حكومية في البورصة لدعم سوق الأسهم المحلية.
ويهدف إدراج الشركات إلى دعم سوق الأسهم في دبي وزيادة قدراتها التنافسية مع بورصات المنطقة مثل البورصة السعودية وسوق أبوظبي للأسهم.
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