سوق السعودية
"الفخارية" تتحول لخسارة بـ 2.1 مليون ريال في 2021
بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفتها
تحولت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية" إلى تحقيق خسائر نحو 2.1 مليون ريال في 2021، مقابل أرباح نحو 10.7 مليون ريال في 2020.
وقالت "الفخارية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول للخسارة في 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات.
مادة اعلانية
تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 28.12% في 2021 إلى 88.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 123.4 مليون ريال في 2020.
ووفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت "الفخارية" صافي ربح نحو 870 ألف ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل أرباح نحو 1.53 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، بتراجع 43.14%.
اقرأ أيضاً
-
الروبل الروسي عند أدنى مستوى في تاريخه أمام الدولارالدولار وصل إلى 106.5 روبل اقتصاد
-
العبيكان للزجاج تربح 174 مليون ريال في 2021 بزيادة 904%بسبب ارتفاع حجم المبيعات وأسعار المنتجات وتوسع الشركة شركات
-
أرباح "تكافل الراجحي" تتراجع 54% إلى 115 مليون ريال في 2021تحولت إلى الخسارة بنحو 41.7 مليون ريال في الربع الرابع شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية