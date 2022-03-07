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"الفخارية" تتحول لخسارة بـ 2.1 مليون ريال في 2021

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الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
شعار الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية
سوق السعودية

"الفخارية" تتحول لخسارة بـ 2.1 مليون ريال في 2021

بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفتها

دبي - العربية.نت

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تحولت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية" إلى تحقيق خسائر نحو 2.1 مليون ريال في 2021، مقابل أرباح نحو 10.7 مليون ريال في 2020.

وقالت "الفخارية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التحول للخسارة في 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات.

تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 28.12% في 2021 إلى 88.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 123.4 مليون ريال في 2020.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت "الفخارية" صافي ربح نحو 870 ألف ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل أرباح نحو 1.53 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، بتراجع 43.14%.

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