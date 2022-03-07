"تابي" تجمع 54 مليون دولار إضافية أغلبها من مستثمرين حاليين.. منهم "مبادلة"

قالت شركة تابي للتسوق والدفع اللاحق في منطقة الخليج، اليوم، إنها جمعت 54 مليون دولار إضافية أغلبها من المستثمرين الحاليين، ومنهم شركة مبادلة للاستثمار التابعة لأبوظبي وذلك في إطار جولة تمويل مطولة بدأت في الصيف الماضي.

وأوضحت الشركة، أن الأموال الجديدة التي بدأت جولة تدبيرها في أغسطس الماضي، ستستخدم في دعم التوسع على المستوى الدولي وعروض المنتجات الاستهلاكية.

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ومن المستثمرين الحاليين الذين شاركوا في ضخ الأموال الجديدة، صندوق "أربور فنتشرز للاستثمار المباشر"، و"غلوبال فاوندرز كابيتال"، التي يوجد مقرها في ميونيخ وصندوق الاستثمار المباشر السعودي.

وقالت تابي إنها أشركت أيضا شركة "سيكويا كابيتال إنديا" التابعة لشركة الاستثمار المباشر "سيكويا كابيتال" ومقرها كاليفورنيا.

وكانت الشركة جمعت 50 مليون دولار في أغسطس في إطار جولة التمويل ذاتها وبذلك يبلغ ما جمعته من تمويل خلال الجولة 104 ملايين دولار.

يشار أنه لشركة تابي أكثر من 1.1 مليون عميل نشط في مجال التسوق في السعودية والإمارات، وقد جمعت تمويلا إجماليا يتجاوز 180 مليون دولار من خلال الاستدانة وحصص المساهمين منها 150 مليون دولار في 2021.

وكانت "تابي"، التي قالت في أغسطس الماضي، إنها تسعى للتعجيل بخطط التوسع في أسواق عربية أخرى، عقدت شراكات مع أكثر من 3000 اسم تجاري، منها بعض الأسماء المعروفة في مجال الأزياء ومع "أمازون" للشراء عبر الإنترنت وشركة نون منافستها في المنطقة.