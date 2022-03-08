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"ميدغلف" تتحول للخسارة بـ140.6 مليون ريال في 2021

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ميدغلف للتأمين
ميدغلف للتأمين
سوق السعودية

"ميدغلف" تتحول للخسارة بـ140.6 مليون ريال في 2021

بسبب انخفاض صافي الأقساط المكتتبة وارتفاع صافي المطالبات المتكبدة

دبي - العربية.نت

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تحولت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" إلى تحقيق صافي خسارة نحو 140.59 مليون ريال، خلال العام 2021 مقابل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة 36.91 مليون ريال خلال العام 2020.

وقالت شركة "ميدغلف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيسي لصافي الخسارة خلال 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض صافي الأقساط المكتتبة بنسبة 11.64% وارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 21.84%.

وأضافت أنه تم تعويض ذلك جزئياً نتيجة ارتفاع دخل استثمارات المساهمين بمقدار 57.88% وعكس لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 24.514 مليون ريال.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" تحولت "ميدغلف" للخسارة بنحو 128.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 6.07 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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