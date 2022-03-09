"موبايلي" تنضم إلى تحالف عالمي لبناء كيبل بحري جديد.. يربط السعودية بـ10 دول

انضمت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، إلى تحالف جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا لبناء نظام كيبل بحري جديد بطول يتجاوز 19 ألف كيلومتر.

ومن المخطط أن يربط الكيبل البحري السعودية مع 10 دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وغرب أوروبا، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

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وسيتمكن الكيبل الجديد من رفع كفاءة شبكة موبايلي حيث يمكنه نقل أكثر من 100 تيرابايت من البيانات في الثانية.