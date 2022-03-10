.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح أسمنت المدينة السنوية تتراجع 27.3% إلى 160.3 مليون ريال

  • الخط
أسمنت المدينة
أسمنت المدينة
سوق السعودية

أرباح أسمنت المدينة السنوية تتراجع 27.3% إلى 160.3 مليون ريال

مقابل 220.5 مليون ريال خلال 2020

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة أسمنت المدينة، اليوم الخميس، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة تراجعا في صافي الربح نسبته 27.3%.

وبلغ صافي أرباح الشركة 160.3 مليون ريال، مقابل 220.5 مليون ريال خلال 2020.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض قيمة المبيعات وانخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع مخصص الزكاة على الرغم من انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 13.3% لتصل إلى 496.7 مليون ريال، مقابل 572.7 مليون ريال خلال عام 2020.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع 70 مليون ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني 2021، وتصل حصة السهم من التوزيعات نصف ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد حصرية من أخطر مكان على الحدود الأوكرانية الرومانية مشاهد حصرية من أخطر مكان على الحدود الأوكرانية الرومانية
اكتشف المزيد