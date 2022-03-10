أرباح "جاز العربية للخدمات" تتراجع 18% إلى 60.1 مليون ريال في 2021
توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% عن العام الماضي
أظهرت النتائج المالية لشركة جاز العربية للخدمات، تراجع صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة بنسبة 18%، إلى نحو 60.1 مليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020 الذي حقق فيها الشركة أرباحا بلغت 73.3 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أن سبب انخفاض الأرباح يعود إلى زيادة تكلفة الإيرادات خلال العام 2021، نتيجة زيادة تكلفة توريد المواد المستخدمة في تنفيذ مشروعات خدمات الدعم الفني والصيانة مقارنة بالعام 2020.
كما أرجعت التراجع إلى زيادة المصروفات الإدارية والعمومية خلال العام 2021، حيث كان هناك تأثير إيجابي للمبادرات الحكومية، من خلال الدعم المالي الحكومي لبرامج ساند وغيرها والتي خففت من آثار "كوفيد-19" على صافي الربح خلال العام 2020.
وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة أن مجلس الإدارة قرر، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 20% من رأس المال (بواقع ريالين للسهم) عن العام 2021.
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