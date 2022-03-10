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انخفاض أرباح "بروج للتأمين" السعودية 27% في 2021

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بروج للتأمين التعاوني مناسبة
بروج للتأمين التعاوني
سوق السعودية

انخفاض أرباح "بروج للتأمين" السعودية 27% في 2021

صافي أقساط التأمين المكتسبة انخفضت بنسبة 14.74٪

دبي - العربية.نت

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انخفضت أرباح شركة بروج للتأمين التعاوني في 2021، بنسبة 27%، إلى 4.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن سبب الانخفاض في الأرباح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى تراجع صافي فائض الاكتتاب بنسبة 27.35٪ نتيجة انخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 14.74٪.

وأضافت أن ارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى ارتفعت بنسبة 91.43٪. وذلك بالرغم من انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 14.48٪.

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