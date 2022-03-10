انخفاض أرباح "بروج للتأمين" السعودية 27% في 2021

انخفضت أرباح شركة بروج للتأمين التعاوني في 2021، بنسبة 27%، إلى 4.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن سبب الانخفاض في الأرباح خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى تراجع صافي فائض الاكتتاب بنسبة 27.35٪ نتيجة انخفاض صافي أقساط التأمين المكتسبة بنسبة 14.74٪.

مادة اعلانية

وأضافت أن ارتفاع مصاريف الاكتتاب الأخرى ارتفعت بنسبة 91.43٪. وذلك بالرغم من انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 14.48٪.