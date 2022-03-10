"ويسترن يونيون" تعلق خدماتها في روسيا وبيلاروسيا 

أعلنت شركة "ويسترن يونيون" المتخصصة بتحويل ودفع الأموال حول العالم، اليوم الخميس، أنها علقت خدماتها في روسيا وبيلاروسيا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبذلك انضمت "ويسترن يونيون"، إلى عدد متزايد من الشركات التي غادرت السوق الروسية، فبعد إعلان أكبر شركات نفط انسحابها من روسيا، انضمت شركات سيارات وطيران وأزياء كبرى إلى القائمة.

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وكانت الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا شملت جميع المجالات، بدءا من الطاقة والسيارات، ووصولا إلى القطاع المالي والترفيه والوجبات السريعة، إضافة إلى وقف استثمارات وخدمات.



