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أرباح الأندلس العقارية السنوية تقفز 374% إلى 68 مليون ريال 

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الأندلس العقارية
الأندلس العقارية
سوق السعودية

أرباح الأندلس العقارية السنوية تقفز 374% إلى 68 مليون ريال

مقابل 14.34 مليون ريال خلال عام 2020

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الأندلس العقارية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة قفزة في صافي الربح بنسبة 374%.

وأظهرت بيانات الشركة، تحقيقها صافي ربح بلغ 67.98 مليون ريال،ه مقابل 14.34 مليون ريال خلال عام 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة 27.7% لتصل إلى 214.39 مليون ريال مقابل 167.82 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع التجزئة بنسبة 23 % وذلك بسبب تكوين مخصصات خصومات لمستأجري المراكز التجارية في عام 2020، وقطاع المكاتب الذي ارتفع بنسبة 46 % بسبب الاستحواذ على المبنى المكتبي في مدينة الرياض في منتصف العام 2020.

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كما ارتفعت إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 34% نتيجة تحسن نسبة الاشغال في فندق الاندلس مول.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات وبشكل رئيسي إيرادات قطاعي التجزئة والمكاتب، وأيضا ارتفاع حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وقالت الشركة أن مجلس إدارتها قرر، توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021، قدرها 23.3 مليون ريال، لتصل حصة السهم من التوزيعات 0.25 ريال.

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