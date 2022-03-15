ديوا تبدأ طرح 6.5% من أسهمها بسوق دبي في 24 مارس

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، اليوم الثلاثاء، رسمياً عن نيتها المضي في إجراء طرح عام أولي لإدراج 6.5٪ من أسهمها في سوق دبي المالي.

وقالت الشركة إن بدء فترة الإكتتاب ستكون يوم الخميس 24 مارس 2022، وسيتم وقتها الإعلان عن تحديد النطاق السعري، فيما سيتم بدء تداول أسهم الشركة في سوق دبي يوم الثلاثاء 12 أبريل.

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وأظهرت بيانات الشركة، التي اطلعت عليها "العربية.نت" أن انتهاء فترة الاكتتاب للشريحتين الأولى (المكتتبين الأفراد) والثانية (موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي المؤهلين) ستكون في الثاني من أبريل، فيما سيتم إنتهاء فترة اكتتاب الشريحة الثانية وهم المستثمرين المؤهلين (المؤسسات) في 5 أبريل.

وسيتم إعلان نتائج تخصيص المؤسسات في 6 أبريل، فيما سيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأفراد وموظفي ديوا في 11 أبريل.

الأداء المالي

بلغت إيرادات الشركة العام الماضي نحو 23.8 مليار درهم بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2% بين عامي 2019 و2012.

وبلغت الأرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب والإهلاك والاستهلاك 12.1 مليار درهم، بصافي دخل بلغ 6.6 مليار درهم، بهامش دخل صاف بنسبة 27.5%. ويبلغ صافي دين الهيئة 17.6 مليار درهم في 2021.

ديوا

وتم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا، في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. وتعد اليوم شركة مرافق متكاملة ورائدة عالمياً، والمزود الحصري للكهرباء والمياه لسكان إمارة دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة والملايين من الزوار الذين يقصدونها سنويا.

وتُعد هيئة كهرباء ومياه دبي محركاً أساسياً لجهود تحول الطاقة في دبي وتركز على بناء مستقبل أكثر استدامة لتعامليها ومجتمعاتها.

ويبلغ إجمالي قيمة أصولها من ممتلكاتٍ ومنشآتٍ ومعدات حوالي 201 مليار درهم.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من الكهرباء حاليا 13.4 غيغاوات، ومن المتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إلى 5 غيغاوات.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة حالياً 490 مليون جالون يوميا.

وتمتلك الهيئة حصة نسبتها 70% من مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، كما تمتلك حصص أغلبية في العديد من مشاريع إنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل.

وتعد الهيئة أيضا مالك حصة الأغلبية في مشروع مجمع حصيان لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.