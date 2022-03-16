أرباح "الحسن شاكر" تقفز 248.4% إلى 28 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، عن النتائج المالية لعام 2021، محققة ارتفاعا في صافي الأرباح نسبته 248.4%، ليصل إلى 28 مليون ريال، مقابل نحو 8 ملايين ريال أرباح سجلتها الشركة في عام 2020.

وتعكس الزيادة في صافي الربح، الارتفاع الملحوظ في الإيرادات والربح التشغيلي، الناتج عن التوسيع المستمر في محفظة العلامات التجارية وتحسين قنوات التوزيع.

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وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الأرباح يعود إلى زيادة إيرادات الشركة التي بلغت 1.1 مليار ريال في عام 2021، بنمو نسبته 16.5% على أساس سنوي مقارنة بـ933 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام 2020.

وأضافت أن الزيادة في إيرادات الشركة بشكل أساسي، ترجع الى استراتيجية المبيعات المعززة للشركة، والتي نتج عنها زيادة ملحوظة في مبيعات القطاعات الرئيسية أي كلٍ من الأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء، إضافة الى مبيعات من الشركة إلى شركة وحدة خدمات الطاقة "إيسكو".

وبينت الشركة أن إجمالي الربح ارتفع بنسبة 20.4% على أساس سنوي في عام 2021، ليصل إلى 235.5 مليون ريال من 195.6 مليون ريال في العام 2020، ويعزى ذلك بشكل إلى زيادة الإيرادات.