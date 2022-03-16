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أكوا باور تربح 744 مليون ريال في 2021 بتراجع 17%

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أكوا باور
سوق السعودية

أكوا باور تربح 744 مليون ريال في 2021 بتراجع 17%

تحولت للربحية بـ310 ملايين ريال في الربع الرابع

دبي - العربية.نت

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تراجع صافي أرباح شركة أكوا باور بنسبة 17.56% في 2021، إلى نحو 743.9 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 902.39 مليون ريال أرباح العام 2020، وذلك بعد خصم حقوق الملكية غير المسيطرة.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الانخفاض يعود بشكل رئيسي لتكاليف شراء أسهم التحفيز المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي، والذي تم الإفصاح عنه في نشرة الاكتتاب العام الأولي، والاعتراف بمصروف برنامج الحوافز النقدية طويلة الأجل، والزيادة في الزكاة والرسوم الضريبية.

وكذلك يعود إلى صافي الانخفاض في حصة نتائج الشركات المستثمر فيها والتي يتم المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق الملكية إلى حد كبير على حساب الاستهلاك المتسارع في اثنين من المشاريع التي تعمل بالنفط في السعودية، وخسارة الانخفاض، وقابل ذلك تعويض جزئي في النتائج الإيجابية من المشاريع الجديدة التي بدأت بالعمل في عام 2021.

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ووفقاً لحسابات "العربية.نت" بلغ صافي أرباح أكوا باور 309.9 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بخسائر نحو 20.48 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كانت أرباح أكوا باور قد انخفضت في التسعة أشهر الأولى من العام 2021، بنسبة 52.97% إلى 434 مليون ريال، مقابل أرباح 922.86 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام 2020.

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