هيئة السوق تقر زيادة رأسمال "المجموعة السعودية" للاستحواذ على "بتروكيم"

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على زيادة رأسمالها من 4.5 مليار ريال إلى 7.548 مليار ريال عبر إصدار 304.8 مليون سهم عادي.

وقالت الهيئة في بيان، إن الزيادة بغرض الاستحواذ على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" غير المملوكة من قبل شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

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وكانت "بتروكيم" و"المجموعة السعودية" قد أعلنتا في 27 أكتوبر الماضي، إبرام اتفاقية تنفيذ ملزمة لصفقة استحواذ وذلك وفقًا لأحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، ووفق عدد من الشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.

وبحسب الاتفاقية الملزمة فإن المجموعة السعودية ستقوم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في بتروكيم غير المملوكة من قبل المجموعة السعودية من خلال صفقة مبادلة أوراق مالية.

وقالت هيئة السوق، إنه سوف يتم نشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأسمال شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لها.

وأضافت أنه يجب احتواء تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات لغرض الاستحواذ على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات غير المملوكة من قبل شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إلى مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات لغرض الاستحواذ على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات غير المملوكة من قبل شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الوطنية للبتروكيماويات.

ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة باستحواذ شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على جميع أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات على العرض المقدم، في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي الشركة الوطنية للبتروكيماويات المستحقين وفقاً لسجل المساهمين للشركة الوطنية للبتروكيماويات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية وإلغاء إدراج أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات في السوق المالية السعودية.