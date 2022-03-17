"لازوردي" تتحول للربحية بـ22 مليون ريال في 2021

تحولت شركة لازوردي للمجوهرات، إلى تحقيق صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة، نحو 22 مليون ريال في 2021، مقارنة بخسائر نحو 120.5 مليون ريال في 2020.

وقالت لازوردي للمجوهرات في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها واصلت في عام 2021 جني ثمار مبادرات التحول الخاصة بالشركة، واستمرت في البناء على النمو القوي الذي تحقق في النصف الأول من عام 2021.

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وأضافت أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 45.5% مقارنة بعام 2020، وساهمت بها جميع قنوات البيع والمناطق الجغرافية، حققت الشركة أيضًا تدفقات نقدية إيجابية من العمليات بقيمة 78.1 مليون ريال سعودي مقابل 58.7 مليون ريال في 2020.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" فإن "لازوردي" حققت خسائر نحو 4 ملايين ريال في 2021، مقارنة بخسائر نحو 34 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، بارتفاع 88.2%.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2021 على مساهمي الشركة، بإجمالي نحو 14.37 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 57.5 مليون سهم.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.25 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 2.5%.