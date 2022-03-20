أرباح "الخريف" تتراجع 9% إلى 103 ملايين ريال في 2021

أظهرت نتائج شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 9.3% في العام 2021، إلى 103.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 113.95 مليون ريال أرباح العام 2020.

وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن تراجع الأرباح يعود إلى ارتفاع مصروف الزكاة بقيمة 8.11 مليون عن العام 2020 حيث كان سابقا يتم احتساب الزكاة ويجنب مخصص لها من قبل (الشركة الأم النهائية) على أساس موحد دون احتساب تكلفة الزكاة على شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة.

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ويعود كذلك إلى ارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية بقيمة 12.6 مليون ريال وبنسبة 51.5% خلال هذا العام، مقارنة بالعام 2020 وذلك لزيادة تكاليف تقديم العطاءات للمشاريع الجديدة وزيادة في المخصصات.

وشهدت "الخريف" ارتفاعا في الإيرادات بقيمة 48.2 مليون وبنسبة 9.26% بشكل متوازٍ مع ارتفاع تكلفة الإيرادات في 2021 بقيمة 39.9 مليون وبنسبة 10.59% ويعود ذلك إلى ارتفاع بعدد مشاريع الشركة.

وفي بيان منفصل، قالت "الخريف" إن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021 بواقع 37.5 مليون ريال بعدد أسهم مستحقة 25 مليون سهم.

وأضافت "الخريف" أن حصة السهم من التوزيع 1.5 ريال لكل سهم بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

ويكون تاريخ الأحقية 22 مارس 2022، وتاريخ التوزيع 30 مارس 2022.