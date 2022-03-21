أرباح جاهز السنوية تقفز 195% إلى 117 مليون ريال

أعلنت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الموحدة السنوية لعام 2021، محققة نموا في صافي الربح نسبته 194.96%.

وبلغ صافي الربح للشركة التي بدأ التداول على أسهمها في سوق نمو بالسعودية يناير الماضي، 117.07 مليون ريال العام الماضي، مقابل 39.69 مليون ريال خلال عام 2020، ما يمثل ارتفاعا بنحو 2.9 مرة.

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وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.22 مليار ريال، مقابل 459.31 مليون ريال خلال عام 2020، نتيجة ارتفاع إيرادات التوصيل وارتفاع إيرادات العمولة بمقدار 459.1 مليون ريال و238.9 مليون ريال على التوالي.

وارتفع إجمالي قيمة البضائع في عام 2021 بنسبة 136% ليصل إلى 3.3 مليار ريال وذلك لزيادة عدد الطلبات في عام 2021 بنسبة 164% ليصل إلى 51.6 مليون طلب مقارنة بـ 19.5 مليون طلب في العام السابق نتيجة زيادة متوسط عدد العملاء بنسبة 141% عام 2021 مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى زيادة في متوسط عدد الطلبات الشهرية لكل عميل ليصل إلى 4.7 طلب في عام 2021 مقارنة بـ 4.5 طلب في العام السابق، في حين انخفض متوسط إجمالي قيمة البضائع لكل طلب في عام 2021 ليصل إلى 64.8 مقارنة بـ 72.6 ريال في العام السابق.

وارتفاع متوسط نسبة العمولة من المتاجر في عام 2021 لتصل إلى 11.6% مقارنة بـ 10.6% في العام السابق. بالإضافة إلى الزيادة في متوسط عدد المتاجر المسجلة ليصل إلى 5,550 مطعم في عام 2021 مقارنة بـ 2,336 مطعم في العام السابق.