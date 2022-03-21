NMC تبيع حصتها البالغة 53% في الشركة السعودية للرعاية الطبية

أعلنت NMC للرعاية الصحية في الإمارات، عن بيع حصتها في الشركة السعودية للرعاية الطبية البالغة 53%، إلا أن الشركة لم تكشف عن المشتري لهذه الصفقة.

علما أن المجموعة السعودية للرعاية الطبية هي عبارة عن مشروع مشترك تم تأسيسه عام 2019 بين NMC وشركة حصانة الاستثمارية، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

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وتمتلك المجموعة السعودية للرعاية الطبية 49% في شركة "رعاية" المدرجة في السوق السعودية.

تعتبر شركة "إن إم سي" أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات، مرت بمشاكل العام الماضي بعد الكشف عن ديون مخفية تتجاوز أربعة مليارات دولار مما كبد مقرضين في الإمارات وخارجها خسائر كبيرة.

وكانت الشركة قد حصلت على موافقة الدائنين على عملية أدوات التخارج المقترحة لإعادة هيكلة المجموعة التي ستسمح لـ 34 شركة من مجموعة "إن إم سي" بالخروج من الإدارة والاستمرار في تشغيل الأعمال الأساسية للمجموعة.