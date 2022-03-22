أرباح "دله" خلال 2021 تقفز 104% إلى 275 مليون ريال

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية السنوية لعام 2021، محققة نمو في صافي الربح نسبته 103.7%.

وأظهرت بيانات الشركة تحقيقها صافي ربح بلغ 275 مليون ريال، مقابل 135 مليون ريال خلال عام 2020.

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وبلغت إيرادات الشركة 2.1 مليار ريال، مقابل 1.318 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 59.7%.

وعزت الشركة ذلك إلى الاستحواذات التي قامت بها الشركة خلال الربع الأخير من العام السابق، وزيادة أعداد المرضى مما أدى إلى زيادة نسب الإشغال للعيادات الخارجية وأقسام التنويم، وتحسن هامش الربح الإجمالي نتيجة لانخفاض نسبة تكلفة الإيرادات قياساً بالإيرادات للعام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الشركة أن هذا التحسن جاء بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى مقارنة بالعام السابق حيث تضمن العام 2020 مكاسب عملية شراء حصص في شركات تابعة بمبلغ 35 مليون ريال، وزيادة تكاليف التمويل بسبب تمويل الخطط التوسعية للشركة، وزيادة حصة الشركة في خسائر الشركات الزميلة.