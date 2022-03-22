"القابضة ADQ" تعتزم الاستحواذ على 18% من البنك التجاري الدولي المصري

قالت مصادر مطلعة إن شركة ADQ "القابضة- أبوظبي"، تعتزم استثمار نحو ملياري دولار في مصر عبر شراء حصص مملوكة للدولة في شركات مدرجة.

وبحسب المصادر، فإن الحصص المزمع الاستحواذ عليها من جانب ADQ تتمثل في 18% من البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المدرجة في البورصة المصرية، وحصة في شركة التكنولوجيا المالية فوري، بالإضافة إلى 3 شركات أخرى.

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وتمثل حصة البنك التجاري الدولي نحو نصف القيمة الإجمالية للاستثمار، نقلاً عن "بلومبرغ".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزيرة التخطيط المصرية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، الدكتورة هالة السعيد، أمس، أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب وتوجيه استثمارات أجنبية كبيرة الحجم بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص، بقيمة استثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار في المرحلة الأولى، بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المصرية، وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كانت الإمارات ومصر قد أعلنتا في العام 2019، عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

واستحوذت ADQ وشركة الدار العقارية الإماراتية خلال العام الماضي على شركة "سوديك" المصرية، واستحوذت ADQ عبر شركاتها التابعة على شركة آمون فارما، وكذلك استحوذت على شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية "أطياب".