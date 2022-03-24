.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "الدوائية" تتراجع 83.5% إلى 18.1 مليون ريال في 2021

  • الخط
سبيماكو الدوائية مناسبة
شعار الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية"
سوق السعودية

أرباح "الدوائية" تتراجع 83.5% إلى 18.1 مليون ريال في 2021

انخفضت الإيرادات بمبلغ 95.5 مليون ريال بنسبة 6%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" بنسبة 83.47% في العام 2021 إلى 18.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 109.5 مليون ريال أرباحها في 2020.

وقالت "الدوائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الانخفاض في صافي الربح بمبلغ 91.44 مليون ريال هو صافي الأثر التراكمي لعدة عوامل رئيسية تتمثل في انخفاض الإيرادات بمبلغ 95.5 مليون ريال بنسبة 6% والتي تُعزى بشكل أساسي إلى مرتجعات المبيعات الناتجة عن سحب اثنين من منتجات الشركة وفقًا لقرار اتخذته الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.

وأضافت أنه من العوامل الأخرى التي أثرت على الإيرادات أيضًا إعادة تسعير بعض المنتجات في عام 2021 والتغير في مزيج المبيعات.

"صادرات" تعلن وصول خسائرها المتراكمة إلى 32.4% من رأس المال شركات سوق السعودية "صادرات" تعلن وصول خسائرها المتراكمة إلى 32.4% من رأس المال

وأشارت إلى تعويض الانخفاض في الإيرادات جزئيًا من خلال انخفاض تكلفة الإيرادات بمبلغ 24.9 مليون ريال ما يعادل 3%، وبلغ صافي التأثير على إجمالي الربح مبلغ 70.6 مليون ريال.

وأوضحت أنه تماشياً مع خطط النمو، ارتفع صافي المصاريف التشغيلية بمبلغ 27.6 مليون ريال بنسبة 5%.

وانخفضت حصة أرباح استثمار "الدوائية" في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 26.8 مليون ريال بنسبة 70%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول
اكتشف المزيد