أرباح "الدوائية" تتراجع 83.5% إلى 18.1 مليون ريال في 2021

تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" بنسبة 83.47% في العام 2021 إلى 18.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 109.5 مليون ريال أرباحها في 2020.

وقالت "الدوائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الانخفاض في صافي الربح بمبلغ 91.44 مليون ريال هو صافي الأثر التراكمي لعدة عوامل رئيسية تتمثل في انخفاض الإيرادات بمبلغ 95.5 مليون ريال بنسبة 6% والتي تُعزى بشكل أساسي إلى مرتجعات المبيعات الناتجة عن سحب اثنين من منتجات الشركة وفقًا لقرار اتخذته الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.

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وأضافت أنه من العوامل الأخرى التي أثرت على الإيرادات أيضًا إعادة تسعير بعض المنتجات في عام 2021 والتغير في مزيج المبيعات.

وأشارت إلى تعويض الانخفاض في الإيرادات جزئيًا من خلال انخفاض تكلفة الإيرادات بمبلغ 24.9 مليون ريال ما يعادل 3%، وبلغ صافي التأثير على إجمالي الربح مبلغ 70.6 مليون ريال.

وأوضحت أنه تماشياً مع خطط النمو، ارتفع صافي المصاريف التشغيلية بمبلغ 27.6 مليون ريال بنسبة 5%.

وانخفضت حصة أرباح استثمار "الدوائية" في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 26.8 مليون ريال بنسبة 70%.