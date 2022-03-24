أرباح "غازكو" ترتفع 47.3% إلى 201.7 مليون ريال في 2021

ارتفع صافي أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، بنسبة 47.3% في العام 2021، إلى نحو 201.7 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 136.9 مليون ريال أرباحها في 2020.

وقالت "غازكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافى الربح بقيمة 65 مليون ريال خلال 2021، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة 32 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف الإدارية والعمومية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

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ويعود كذلك إلى ارتفاع إيرادات الاستثمارات بقيمة 43 مليون ريال المتمثلة بشكل رئيسي بزيادة توزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الوطنية للغازات الصناعية.

وأضافت أن ذلك بالرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى بقيمة 6 ملايين ريال وارتفاع تكاليف التمويل بقيمة 3 ملايين ريال ومصروف الزكاة بقيمة مليوني ريال.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت "غازكو" صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 43.3 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقارنة بنحو 82.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020، بتراجع 47.3%.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2021، بإجمالي نحو 56.25 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 75 مليون سهم.

وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7.5%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأربعاء 30 مارس 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 13 أبريل 2022.