أرباح "غازكو" الفصلية ترتفع 116% إلى 36.7 مليون ريال

أظهرت النتائج الأولية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 115.88% في الربع الثالث من 2021، لتصل إلى 36.7 مليون ريال، مقابل 17 مليون ريال أرباحها في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح "غازكو" بنسبة هامشية 0.55% في الربع الثالث من 2021، مقابل صافي ربح نحو 36.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت "غازكو" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع في صافي الربح بنحو 20 مليون ريال في الربع الثالث على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى 3 عوامل، هي ارتفاع الربح التشغيلي بقيمة 13 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف الإدارية والعمومية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

وأضافت أن العامل الثاني هو ارتفاع إيرادات الاستثمارات بقيمة 8 ملايين ريال المتمثلة بشكل رئيسي بزيادة توزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الوطنية للغازات الصناعية، والعامل الثالث انخفاض مصروف الزكاة بقيمة 3 ملايين ريال.

وارتفعت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 189.05%، بعد الزكاة والضريبة، في التسعة أشهر الأولى من 2021، لتصل إلى 158.4 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 54.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.