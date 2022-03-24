.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"صادرات" تعلن وصول خسائرها المتراكمة إلى 32.4% من رأس المال

  • الخط
الشركة السعودية للصادرات الصناعية مناسبة
شعار الشركة السعودية للصادرات الصناعية
سوق السعودية

"صادرات" تعلن وصول خسائرها المتراكمة إلى 32.4% من رأس المال

بلغت 7 ملايين ريال

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، عن تعديل تاريخ تقرير المحاسب القانوني الذي يوضح المركز المالي للشركة بعد انخفاض خسائرها المتراكمة من تاريخ 31 ديسمبر 2021 إلى تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة الموافق 15 فبراير 2022.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن الأثر المالي لتعديل تاريخ تقرير المحاسب القانوني هو الارتفاع في الخسائر المتراكمة للشركة بتاريخ 15 فبراير 2022، حيث بلغت قيمة الخسائر المتراكمة 7 ملايين ريال، وبنسبة 32.42% من رأس مال الشركة.

وأضافت أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأس مالها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول
اكتشف المزيد