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"الاتحاد العقارية" تسجل خسائر صافية بـ967 مليون درهم في 2021 

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سوق دبي

"الاتحاد العقارية" تسجل خسائر صافية بـ967 مليون درهم في 2021

إعادة تقييم الأصول تهوي بأرباح "الشركة"

دبي - العربية.نت

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منيت شركة الاتحاد العقارية بخسائر صافية بلغت 967 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة بأرباح تجاوزت 200 مليون درهم في العام 2020.

جاء ذلك بسبب تسجيل الشركة خسائر تجاوزت 1.1مليار درهم على إعادة تقييم الاستثمارات العقارية، إلى جانب ارتفاع صافي خسارة الأدوات المالية بالقيمة العادلة بنسبة 240% لتصل إلى 149 مليون درهم.

أما خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد خسرت الشركة 968 مليون درهم مقارنة مع خسائر بلغت 148 مليون درهم في الربع الأخير من العام 2020.

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