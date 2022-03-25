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تضاعف أرباح "أجيليتي" الكويتية 23 مرة في 2021.. فاقت التوقعات بكثير

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اقتصاد الكويت

تضاعف أرباح "أجيليتي" الكويتية 23 مرة في 2021.. فاقت التوقعات بكثير

تجاوزت 977 مليون دينار

دبي - العربية.نت

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تضاعفت الأرباح الصافية لشركة أجيليتي الكويتية بنحو 23 مرة خلال العام 2021، لتتجاوز 977 مليون دينار كويتي، متخطية بكثير متوسط توقعات المحللين.

جاء ذلك بسبب تحقيق الشركة أرباحا غير متكررة من بيع شركة اللوجستية العالمية المتكاملة إلى شركة DSV مقابل أسهم في الأخيرة.

أما خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد منيت "أجيليتي" بخسائر صافية بلغت 647 ألف دينار مقابل أرباح بأكثر من 10 ملايين دينار في الربع المماثل من العام الماضي.

وفي هذا السياق، أوصى مجلس إدارة "أجيليتي" توزيع أسهم منحة بنسبة 20% وأرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال عن عام 2021.

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