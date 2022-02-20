"أجيليتي" الكويتية ترفع حصتها في "جون مينزيز" لـ 19%

أعلنت شركة "أجيليتي" للمخازن العمومية، أن شركة "إجيليتي ستراتيجيز هولدينغ ليمتد" التابعة لها، رفعت حصتها في شركة "جون مينزيز" المتخصصة بخدمات المطارات والمدرجة في بورصة لندن، إلى 19%، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأفادت "أجيليتي" في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم، إن "إجيليتي ستراتيجيز هولدينغ ليمتد"، استحوذت على "جون مينزيز" بما يمثل 5.8% من إجمالي الأسهم المصدرة بقيمة 13 مليون دينار (نحو 41.6 مليون دولار)".

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وأوضحت "أجيليتي" أن أثر ذلك سينعكس على بياناتها في حينه، كما سيدرج حسب القواعد المحاسبية المعمول بها، واستغلال الفوائض المالية المتوافرة لديها واستثمارها في محافظ مالية.

يشار إلى أن "أجيليتي" أسست عام 1979 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984، وتعمل في تجهيز وإقامة وإدارة وتأجير المخازن.